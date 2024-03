Marcin Najman przekazał informację na temat swojego zdrowia! Musiał poddać się rehabilitacji, jest wideo!

Artur Szpilka został okradziony! "Jakaś masakra". Puścili go nawet bez skarpetek, gwiazdor KSW nic nie mógł zrobić

Marcin Najman ma za sobą wyjątkowo dotkliwą porażkę. W trakcie ostatniej gali Clout MMA były bokser, a obecnie freak-fighter, przegrał z Jackiem Murańskim i teraz poddaje się zabiegom, które mają wrócić go do zdrowia. Okazuje się, że sportowiec korzysta z usług rehabilitacji pourazowej, co pokazał na swoich mediach społecznościowych.

Marcin Najman przekazał informację o swoim zdrowiu. Potrzebna mu rehabilitacja

Tuż po starciu z Murańskim Najman wskazywał, że doznał złamania oczodołu.

- Kontuzje się zdarzają. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak gdyż przestałem widzieć na oko. Mam złamany oczodół w dwóch miejscach. - mówił Najman w publikacji na mediach społecznościowych.

Teraz Marcin Najman pokazał zdjęcie z rehabilitacji pourazowej. Jak widać na nagraniu, sportowiec jest w dobrym humorze i dochodzi do pełni zdrowia. Czy już niebawem będziemy świadkami ogłoszenia kolejnej walki z udziałem "Cesarza"? Bez wątpienia, kibice wprost na to czekają!

- Cesarz naprawia się w „Rehabilitacja Pourazowa Andrzej Czyżewski - napisał Najman od nagraniem.