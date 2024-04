i Autor: CLOUT MMA/ materiały prasowe Marcin Najman

Dojdzie do pojedynku?

Marcin Najman zmierzy się ze Zbigniewem Bońkiem? El Testosteron wszystko wyjaśnił, wyciekły wyczekiwane szczegóły!

Marcin Najman zapowiadał wielki pojedynek ze Zbigniewem Bońkiem! Freak-fighter i były prezes PZPN mieli zmierzyć się w zawodach żużlowych, co zostało ostatecznie zmienione na starcie w formule rowerowej. Wokół starcia dość ucichło, jednak Najman przekonuje, że do pojedynku rzeczywiście dojdzie! Co za doniesienia.