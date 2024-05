Marianna Schreiber uderza w Jakuba Rzeźniczaka. Padły wyjątkowo mocne słowa, nie hamowała się nawet na moment!

Co go skłoniło?

Marianna Schreiber postanowiła powiedzieć, co sądzi o starcie Jakuba Rzeźniczaka we freak-fightach. Zawodniczka federacji Clout MMA, w której ma walczyć były piłkarz Legii, powiedziała, że sprzeciwia się występowi gracza, a w starciu będzie dopingować jego przeciwnika. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Marianna Schreiber uderza w Jakuba Rzeźniczaka. Padły bardzo mocne słowa

Jak mówi Schreiber, stanowczo sprzeciwia się ona temu, aby Rzeźniczak walczył. Wbiła mu przy okazji bardzo mocną szpilkę.

- Nawet nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem, czy ta walka powinna w ogóle się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie na poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach. I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki, to nic poza tym sobą nie reprezentuje. Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika. Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego zapłacić alimenty - mówi freak-fighterka.

To nie koniec gorzkich słów w kierunku Rzeźniczaka ze strony influencerki. Nagrała ona na swoich mediach społecznościowych film, gdzie w bardzo negatywny sposób wypowiada się na temat zawodnika.

- Jakub R. nie jest znany ze swojej formy na boisku, tylko w ostatnim czasie jest znany z tego, jak negatywnie traktował swoje dzieci. I jak bardzo je skrzywdził. Gdybym miała opowiedzieć jego historię, to byłaby jak kiepska telenowela