Marianna Schreiber wybuchła płaczem przed kamerą! Jej walka z Gohą Magical na Clout MMA 4 zagrożona?

Marianna Schreiber odpowiada na słowa męża o separacji

W piątek, 1 marca, głośno zrobiło się o słowach Łukasza Schreibera. Polityk PiS, który startuje na prezydenta Bydgoszczy w najbliższych wyborach samorządowych, wyznał, że podjął z żoną decyzję o rozstaniu i myślą o separacji. W ostatnim czasie ich związek stał się obiektem zainteresowania wielu osób, bowiem Marianna Schreiber dołączyła do freak-fightowej federacji Clout MMA. Polityk zbywał pytania na ten temat, ale fani nie mieli wątpliwości, że działalność żony może być uciążliwa w kampanii Łukasza Schreibera. Teraz Schreiber w rozmowie z portalem metropoliabydgoska.pl wyjawił, że rozmawia z żoną o separacji. Na jej odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Zapłakana Marianna Schreiber mocno o swoim mężu

Marianna Schreiber do tej pory nie komentowała żadnych zaczepek na temat swojego męża i mówiła, że nie chce mieszać rodziny do tego, co robi. Podobnie zachowywał się jej mąż, ostatnio jednak ostrzej wypowiedział się na temat działalności swojej partnerki. Zawodniczka Clout MMA tym samym postanowiła również w mocnych słowach odpowiedzieć mężowi. – Ja nauczyłam się w małżeństwie jednej rzeczy, że o moim mężu albo dobrze, albo wcale. Więc tym razem nic nie napiszę. Z uwagi na dobro naszej córki, mimo że to jest temat, który wywołuje emocje - proszę o wyczucie w komentarzach, które wiem, że na pewno będą – zaczęła Schreiber, ale później wysłała kilka gorzkich słów małżonkowi – Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam. Już kilka lat temu widziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną - nie rodzinę, starałam się to zaakceptować. Chciałam, by mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami. Zawsze kochałam mojego męża nad życie. Przenosiłam dla niego góry. Wybaczałam. Życzę mu powodzenia – dodała Marianna Schreiber na swoim profilu na Instagramie.

31-latka zwróciła się także bezpośrednio do męża, zarzucając mu, że zachował się nie w porządku. – Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle - że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi… to nie fair – podkreśliła. To jednak nie koniec.

Walka Goha Magical – Marianna Scheriber zagrożona? Mocne słowa żony polityka PiS

Później zawodniczka Clout MMA postanowiła nagrać również film, na którym zalana łzami wyjaśnia, że sytuacja ją bardzo mocno przytłoczyła i nie jest pewna, czy będzie w stanie walczyć z Gohą Magical na Clout MMA 4, choć federacja wcześniej zapewniła, że walka nie jest zagrożona! – Kochani, z uwagi na różne sytuacje, które są opisywane w internecie, nie wiem, czy będę w stanie walczyć z Gohą. Nie wiem, czy mam siłę na to. Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Jeżeli mi się nie uda, to z góry przepraszam wszystkich widzów i wszystkie osoby, które we mnie uwierzyły. Być może nie jestem taka silna, jak mówiłam. Przepraszam – powiedziała cała zapłakana Marianna Schreiber w wideo, które opublikowała na swoich profilu na Instagramie.

