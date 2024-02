Marianna Schreiber zdzielona z liścia przez Lalune! Sceny na konferencji Clout MMA, niespodziewany atak

Wielki Bu przerwał milczenie. FAME MMA mocno go kusiło! To mogła być krwawa jatka

Zbliża się emocjonujące wydarzenie, jakim jest czwarta odsłona Clout MMA. Impreza freak fightowa także tym razem nie zawiedzie, jeśli chodzi o gwiazdy, które pokażą się w oktagonie. Jedną z najbardziej wyczekujących walk jest starcie Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Pomiędzy "Cesarzem" i Murańskim iskrzy od lat. Już dawno ich walka wydawała się tylko kwestią czasu. Do tego jednak do tej pory nie doszło. Najpierw „El Testosteron” i „Stary Muran” mieli zmierzyć się na gali Elite Fighters, a później w federacji HIGH League, jednak żaden z tych pojedynków nie doszedł do skutku. Konflikt jednak wciąż narasta i federacja CLOUT MMA podjęła się teraz trzeciej próby zestawienia Najmana z Murańskim. Ponadto na konferencji przed Clout MMA 4 nie zabrakło kolejnych burzliwych starć.

❗️PILNE❗️Marianna Schreiber dostała liścia 🤡 pic.twitter.com/OUwjVTx9lB— Koneser Unii Europejskiej (@KoneserUnii) February 19, 2024

Podczas konferencji przed galą Clout MMA 4, Adrian Cios uderzył z otwartej ręki Pawła Jóźwiaka przy face to face. Nie zabrakło także miłych akcentów, jak zaśpiewanie "Sto lat" przez Lalunę i Schreiber dla Gosi Magical, później doszło do sytuacji, gdzie znana influencerka uderzyła 31-latkę. Marianna tłumaczyła, że nie oddała rywalce, ponieważ ma klasę, choć chwile wcześniej śpiewała "kto nie skacze ten z policji".