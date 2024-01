i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

wydało się

Mariusza Pudzianowskiego dopadły przykre konsekwencje! Wszystko przez brak walki w KSW. Wydało się

Waldemar Kowalski 7:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od czasu ostatniej walki Mariusza Pudzianowskiego dla federacji KSW minęło już ponad pół roku. Po raz ostatni były strongman wchodził bowiem do klatki w czerwcu, podczas XTB KSW Colosseum 2, kiedy to mierzył się z Arturem Szpilką. Brak walki, a co za tym idzie niełatwego okresu przygotowawczego sprawił, że Pudzianowi przybyło nieco kilogramów i jest on zdecydowanie cięższy, niż przy okazji ostatniej walki.