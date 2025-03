FAME: Mariusz Pudzianowski miał się bić w brutalnej formule

Mariusz Pudzianowski miał walczyć na gali FAME 25! Informacje o potencjalnym starciu pojawiły się już kilka tygodnie temu. Jako pierwszy donosił o tym dziennikarz „Wirtualnej Polski” Artur Mazur. Były strongman, a od 2009 roku zawodnik KSW miał mierzyć się w starciu dwóch na jednego – jak dziś już wiemy z duetem „Good Boys”, czyli Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.

Ostatecznie Pudzianowski nie pojawił się na konferencji, co może wskazywać na to, że gwiazdor zdecydował się na walkę z Eddiem Hallem w organizacji KSW. Do starcia ma dojść już na KSW 105 w Gliwicach. Co ciekawe, w FAME Pudzian miał bić się w szokującej formule. O wszystkim poinformował Natan Marcoń, który miał być jednym z bohaterów wcześniej planowanego pojedynku.

- Mieliśmy kontakt na Mariusza Pudzianowskiego i teraz macie na ekranie screen kontraktu – opowiadał Natan Marcoń.

Okazuje się, że zawodnicy mieli bić się w bardzo brutalnej formule. Na zdjęciu opublikowanym na wideo znajdują się informacje o tym, jak miał wyglądać ten pojedynek. Walka mogła skończyć się krwawo, ponieważ miała odbyć się... na gołe pięści.

W umowie znalazł się zapis, że potencjalne uszkodzenia lub uszczerbek na zdrowiu, do których może dojść w starciu zwalniają przeciwnika i organizatora od odpowiedzialności odszkodowawczej.

„K1, walka na gołe pięści z użyciem łokci, 5 sekund klinczu aktywnego, przy czym zawodnicy mogą walczyć w butach bokserskich lub zapaśniczych” - czytamy.

FAME 25: Karta walk

Kamil "Taazy" Mataczyński - Alberto Simao

Denis Labryga - Natan Marcoń i Adrian Cios

Wojciech Gola - Marcin Najman

Denis "Bad Boy" Załęcki - Filip Bątkowski

Sadra "Bad Girl" Staniszewska - Magdalena "Angel" Loskot

Piotr Hallmann - Bartosz Szachta

Marcin Sianos - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Filip "Filipek" Marcinek - Piotr "Lizak" Lizakowski

Grzegorz "Greg" Gancewski - Krzysztof Ryta