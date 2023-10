Mariusz Pudzianowski podjął niespodziewaną decyzję. Uczy się nowej rzeczy, zamierza się temu poświęcić

Mariusz Pudzianowski jeszcze niedawno mógł pochwalić się pięcioma zwycięstwami z rzędu od listopada 2019 do maja 2022 roku pokonał kolejno Erko Juna, Nikolę Milanovicia, Łukasza Jurkowskiego, Sergine Ousmane Dię oraz Michała Materlę. Oczywiście najbardziej spektakularne było to ostatnie zwycięstwo, bo Materla z pewnością jest uznawany za zdecydowanie lepszego zawodnika MMA. Później jednak Pudzianowski bardzo szybko przegrał z Mamedem Khalidovem, a w czerwcu tego roku pokonał go wchodzący dopiero do MMA Artur Szpilka. Fani się zastanawiają nad tym, czy jeszcze zobaczą Pudzianowskiego w klatce KSW, ale ten, choć cały czas jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, póki co o tym nie mówi. Były strongman postanowił natomiast podzielić się nowymi wieściami właśnie na temat swojej aktywności w social mediach.

Mariusz Pudzianowski podzielił ważna informacją. Zachęca swoich fanów do śledzenia

Mariusz Pudzianowski jest niezwykle popularną w Polsce postacią. Na Instagramie śledzi go ponad 700 tys. osób, a na Facebooku jest to ponad 1 milion! Były strongman ma też konto na Twitterze, ale postanowił podbić kolejne obszary mediów społecznościowych i postanowił założyć konto na Tiktoku!

Zawodnik KSW postanowił trafić do kolejnych odbiorców, zakładając konto na Tiktoku, niezwykle popularnej platformie z krótkimi materiałami wideo. Pudzianowski sam przyznał, że odnalezienia się tam musi się jeszcze nauczyć, ale zamierza poświęcić na to dużo czasu i zaprasza fanów do obserwowania. – Pierwsze filmy na tiktoka. Muszę sie tego nauczyć i tam będzie mnie dużo więcej i tam wyskakujcie – napisał w poście na Facebooku, a w komentarzu podał namiar na swoje oficjalne konto na wspomnianej platformie.

