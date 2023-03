Mariusz Pudzianowski pokazał konia. Nietypowe zdjęcie gwiazdora KSW. Ale fotka!

Łzy same napływają do oczu po tym, co spotkało Arkadiusza Tańculę. Dostał wiadomość, po której zmięknie nawet największy twardziel

Mariusz Pudzianowski świetnie odnalazł się sportach walki. Były strongman w sumie stoczył 26 walki, z czego aż 17 pojedynków wygrał, 8 przegrał, a jedna została nierozstrzygnięta. W ostatnim czasie 46-latek stoczył dwie walki z legendami KSW - Michałem Materlą oraz Mamedem Khalidovem. Z pierwszym z nich "Pudzilla" wygrał przez nokaut, a z 42-latkiem walka zakończyła się w po 1 minucie i 54 sekundach na korzyść Khalidova. Pudzianowski nie może narzekać na brak sympatii ze strony fanów sportów walki, przez co bardzo często udostępnia ujęcia z treningów, a standardowym filmikiem jest rozpoczęcie dnia od "porannego rozruchu".

Pudzian udostępnił oryginalne ujęcie! Zawodnik KSW pokazał konia

Już niebawem, ponieważ 3 czerwca dojdzie do niesamowitego starcia, wówczas Pudzianowski zmierzy się z Arturem Szpilką. Ostatnie wideo opublikował Pudzianowski i straszy Szpilkę, używając terminologii... rolniczej. - Ajtuj, szykuj się. Jest wiosna, wystawiłem ciągnik dwustukonny i pług czteroskibowy. Zaczynam orać. A jak wpadniesz pod ten pług, to nawet nie poczuję, że coś tam wpadło. Więc szykuj się. Rolnikowi wpaść pod pług nie proponuję - powiedział Pudzianowski na nagraniu. Były strongman wytłumaczył także, dlaczego akurat tak się potoczyła jego walka z Khalidovem. - Przygotowany byłem bardzo dobrze. Pod kątem fizycznym, technicznym, wszystko… Po prostu Mamed jest zawodowcem i zabrakło tej kropeczki nad „i”. Przegrałem sam ze sobą. U mnie się coś zablokowało i amnezja – o co tu chodzi? Co ja tu robię?! - przyznał Pudzian.

Z racji tego, że Pudzian przyzwyczaił fanów do ujęć bądź nagrań ze swojego życia nie mógł się powstrzymać, aby dodać zdjęcie ze zwierzęciem, można się tylko domyślać, czy jest to własność zawodnika KSW.

