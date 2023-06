i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

O wszystkim opowiedział

Mariusz Pudzianowski przekazał fanom ważne wieści o swoim zdrowiu. Udał się do szpitala, wszystko wyjaśnił

Jacek Ogiński 14:43

Mariusz Pudzianowski na początku czerwca poniósł drugą porażkę z rzędu w KSW. Po przegranej z Mamedem Khalidovem „Pudzian” uległ na XTB KSW Colosseum 2 Arturowi Szpilce. Choć były strongman jeszcze nie zapowiedział końca kariery, to wiadomo, że jego przygoda z MMA już długo nie potrwa. To nie znaczy jednak, że Pudzianowski przestał o siebie dbać i pokazał, że wciąż podchodzi do wszystkiego bardzo poważnie – stąd jego wizyta w szpitalu.