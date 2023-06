Pudzianowski wróci do zawodów strongmen? W internecie pojawiło się zaskakujące nagranie,"ciągnie wilka do lasu"

Mariusz Pudzianowski zadziwił swoich fanów na swoich mediach społecznościowych. Zawodnik KSW, który od lat występuje już na oktagonie był specjalnym gościem imprezy zawodów "Strongman Cup" w Kamieniu, gdzie nie mógł powstrzymać się przed pokazaniem dawnych umiejętności. Dźwiganie ciężarów zdawało się sprawiać Pudzianowi radość, a on sam uważa, że byłby w stanie doprowadzić się do stanu, w którym byłby w stanie rywalizować w zawodach strongmenów. Czy będziemy świadkami powrotu Pudziana do uprawianej przed laty dyscypliny.

Mariusz Pudzianowski wróci do bycia strongmenem? Tajemnicze nagranie dostało się do internetu

Pudzianowski ostatnimi czasy przegrał w KSW po mocnej walce z Arturem Szpilką, który znalazł na niego sposób. Sam Pudzian nie deklarował się jeszcze względem przyszłej kariery, ale jako specjalny gość wziął udział w zawodach "Strongmen Cup", gdzie postanowił spróbować swoich sił w swojej starej dyscyplinie. Jak sam twierdzi, nie mógł się powstrzymać, a także byłby w stanie jeszcze próbować w zawodach strongmenów. Czy będziemy świadkami sensacyjnego powrotu? Czas pokaże.

- Ciągnie wilka do lasu. PS:Parę miesięcy i wróciło by się na swoje tory, co kiedyś były do jazdy - napisał Mariusz Pudzianowski.