Mariusz Pudzianowski przypomina o niezwykle ważnej rzeczy. Jego słowa mogą wiele zmienić, podał solidny przykład

Po zobaczeniu tego zdjęcia nie mogliśmy uwierzyć, że to naprawdę Mamed Khalidov! Wielu może go nie poznać

to naprawdę on?

Mariusz Pudzianowski na pewno nie może narzekać na nudę. Były strongman na co dzień nie tylko nadzoruje pracę w swojej firmie, ale sam często bierze się do pracy. Oprócz tego oczywiście trenuje i niewykluczone, że lada moment znów zobaczymy go w klatce po tym, jak w grudniu przegrał z inną legendą KSW, Mamedem Khalidovem, choć niedawno obchodził już 46. urodziny. Pudzianowski do znudzenia przypomina swoim fanom, że „samo się nic nie zrobi” i zachęca ich do ciężkiej pracy. Teraz natomiast postanowił przypomnieć też, jak ważna jest aktywność fizyczna.

Mariusz Pudzianowski zachęca do zadbania o siebie

Nierzadko można spotkać w Internecie nieprzychylne opinie na temat celebrytów czy sportowców, którzy „pouczają” innych w różnych kwestiach, a sami mają łatwiej zadbać o niektóre sprawy. Mariusz Pudzianowski natomiast sam daje przykład, bo choć mógłby już odpuścić, to zamiast odpoczynku woli pracę i trening.

Teraz na swoim profilu na Instagramie pokazał fragment nagrania z programu „Hejt Park” Kanału Sportowego, w którym brał udział w 2022 roku. We fragmencie tym namawia, by poświęcić na aktywność fizyczną choćby odrobinę czasu każdego dnia. – Nikt nie każe ci zasuwać. Zrób koło siebie chociaż 15-20 minut dziennie, jest to wskazane, żeby cokolwiek robić, nikt ci nie każe robić tego wyczynowo. Zostaw tego pilota, idź poruszaj się troszeczkę – mówi Pudzianowski, dając jako przykład siebie samego.