Mariusz Pudzianowski w końcu pokazał, jak wygląda jego Ferrari. Fani łapali się za głowę. Obrazki, których nikt się nie spodziewał

Mariusz Pudzianowski jest przykładem człowieka, który ciężką pracą doszedł do wielkiej kariery oraz sukcesu w biznesie. Choć zawodnika z Białej Rawskiej wszyscy znają przede wszystkim jako byłego strongmana, a obecnie zawodnika mieszanych sztuk walki, to "Pudzian" ma zdecydowanie więcej obowiązków. W wielu wywiadach opowiadał o swoich licznych biznesach. Większość kibiców doskonale wie, że Pudzianowski jest szefem firmy transportowej, ale na tym nie poprzestał. Jak sam podkreśla w licznych wpisach w mediach społecznościowych jest również sadownikiem.

Pudzianowski pokazał nietypowe Ferrari

I "Pudzian" jak to "Pudzian" często sam dogląda swoich włości i nie boi się ciężkiej pracy. A do tej potrzebny jest specjalny sprzęt. Na jednym z ostatnich nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych postanowił pokazać swoje nietypowe... Ferrari, którym okazał się ciągnik. - Mamy 1 maja, u Mariusza nudy być nie może. Godzina 10:30, za godzinę muszę się zebrać. Swojego ciapka, Porsche... o przepraszam, Ferrari czerwone zaprowadzić na ogród - powiedział Pudzianowski na nagraniu opisując traktor, który do najmłodszych już nie należy.

- Mój ciapek zatankowany, już stoi w cuglach, w pozycji startowej. Tylko proszę się nie śmiać z mojego Ferrari. Musimy jeszcze znaleźć chwilę czasu, żeby założyć mu klimatyzację postojową. Mój ciapek jest stary, ale niezawodny - dodał zawodnik KSW. Fani nie ukrywali rozbawienia w komentarzach i niektórzy pisali, że maszyna jest jak Pudzian, nie do zajechania.