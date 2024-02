Mariusz Pudzianowski wywołał burzę zdjęciem ze szczupłą pięknością. Tego szczegółu nie można pominąć

Ukochana Mateusza Murańskiego z rozrywającym serce wpisem. Wtedy wysłał do niej ostatnią wiadomość przed śmiercią. Nie zdążyła odpisać

Mariusz Pudzianowski jest już u schyłku swojej kariery w mieszanych sztukach walki i nie ukrywa tego sam zainteresowany. Przygoda z KSW i MMA miała być chwilowa, a okazała się być jednym ze sposobów na życie dla „Pudziana”, który rywalizuje w mieszanych sztukach walki już od niemal 15 lat. W ostatnim czasie nie szło mu najlepiej, bowiem przegrał z inną legendą KSW, Mamedem Khalidovem, a później z wchodzącym do świata MMA Arturem Szpilką. Z pewnością federacja musi teraz dobrze przemyśleć kolejne zestawienie z udziałem Pudzianowskiego – by fani mogli czerpać z tego radość, ale też by poziom sportowy był odpowiedni. Pudzianowski tymczasem trenuje i cały czas chętnie trzyma kontakt ze swoimi fanami za sprawą mediów społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski pokazał zdjęcie sprzed lat z prawdziwą pięknością

Mariusz Pudzianowski chętnie publikuje na swoich profilach w mediach społecznościowych filmy i zdjęcia ze swojego codziennego życia – treningów, pracy we własnej firmie transportowej czy na swoim gospodarstwie. Pojawiają się na nim też materiały archiwalne, takie jak ujęcia z zawodów strongman, czy spotkania z fanami.

W 2023 roku przed walką z Arturem Szpilką jedno zdjęcie szczególnie zwróciło uwagę kibiców – Pudzian pokazał fotkę, na której pozuje na plaży ze szczupłą kobietą. Zawodnik MMA postarał się o zachowanie jej prywatności i zasłonił jej twarz, a samo zdjęcie podpisał, zwracając uwagę na szczegół, że była to naprawdę stara fotka. – Nadesłane od miłej pani, jakieś 20 lat temu – opisał zdjęcie Pudzianowski, a znajdziecie je w naszej galerii poniżej.