Mariusz Pudzianowski zdecydował się na odważny krok. Nie robił tego już od lat. Kibice wszystko zobaczą

Konfrontacja Sztuk Walki to największa federacja MMA w Europie i jedna z największych na świecie. Jej zawodnicy cieszą się ogromną popularnością wśród fanów sportów walki, którzy śledzą każdy ich ruch. We współpracy z KSW oraz ATM Grupa, czołowym producentem w branży audiowizualnej w Polsce, platforma Viaplay zrealizowała wyjątkowy serial dokumentalny, w którym widzowie zobaczą swoich ulubionych fighterów od nieznanej dotąd strony! Produkcja ‘Tytani KSW’ to niepowtarzalna okazja do obserwowania zarówno legend, jak i wschodzących gwiazd tej organizacji w trakcie przygotowań do dwóch ostatnich gal KSW w 2022 roku. Bohaterami serialu są Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski, a także Sebastian Rajewski, Salahdine Parnasse oraz Marian Ziółkowski. Premiera pierwszego odcinka już 9 grudnia tylko na Viaplay!

Gala KSW 77 zbliża się wielkimi krokami! Już 17 grudnia będziemy świadkami jedenastu elektryzujących pojedynków, a kulminacyjnym punktem wieczoru będzie starcie Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim. W produkcji ‘Tytani KSW’ zaglądamy za kulisy przygotowań dwóch legendarnych zawodników do tej walki: morderczych treningów, reżimu dietetycznego, wzlotów i upadków największych gwiazd MMA. Wszystko po to, by zwyciężyć w najbardziej doniosłym pojedynku w historii KSW.

Tytani KSW: Za kulisami KSW

Kamery Viaplay towarzyszyły również dwóm młodym, ale znakomitym już zawodnikom, którym eksperci MMA wróżą wielkie kariery. Sebastian Rajewski i Salahdine Parnasse stanęli naprzeciw siebie w klatce podczas listopadowej gali KSW 76. W serialu zobaczymy jak nieprzewidywalną dyscypliną sportu są mieszane sztuki walki. Pierwszym przeciwnikiem Parnasse’a miał być Marian Ziółkowski, który doznał kontuzji na cztery tygodnie przed planowaną walką i musiał się z niej wycofać. Jego miejsce zajął Rajewski, który miał bardzo mało czasu na przygotowania do pojedynku z tak trudnym i wymagającym przeciwnikiem jakim jest Francuz, ale bez wahania podjął się tego wyzwania. Z kolei Parnasse musiał w tej sytuacji kompletnie zmienić taktykę obraną wcześniej na pojedynek z Ziółkowskim.

Codzienność fighterów to mordercze treningi, nieustanne kontrolowanie wagi, ogromy stres i elektryzujące napięcie przed walką, a wreszcie starcie, z którego tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko.

Tytani KSW: Fighterzy, jakimi ich jeszcze nie widzieliśmy

Trzyodcinkowy dokument odsłania bardziej prywatne aspekty życia zawodników pozwalając widzom na wgląd w ich życie, osobiste historie i sytuacje, do których fani mają ograniczony dostęp lub nie mają go wcale. W ‘Tytanach KSW’ zobaczymy Khalidova, który odpoczywa spędzając czas z synem, lub wędkując z przyjacielem. Dowiemy się, że sposobem Pudzianowskiego na oderwanie się od sportowej rzeczywistości jest… praca w roli zawodowego kierowcy ciężarówki rozwożącego gruz. Z kolei Rajewskiego łączą z najbliższymi bardzo silne więzy rodzinne, otrzymuje wyjątkowe wsparcie od swojego taty oraz braci. Tylko nieliczni mieli okazję poznać tych wybitnych sportowców od prywatnej strony. Dzięki serialowi ‘Tytani KSW’ taką unikatową szansę mają teraz widzowie Viaplay!

‘Tytani KSW’ to produkcja wyjątkowa. To nie tylko pierwszy polski serial dokumentalny Viaplay przybliżający naszym widzom świat sportu. To także obraz, który powstał w bliskiej współpracy z KSW, a warto przypomnieć, że 18 grudnia minie dokładnie rok od kiedy na naszej platformie po raz pierwszy można było obejrzeć galę tej federacji. Teraz zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej i dać fanom MMA jeszcze więcej interesujących, zakulisowych, dynamicznie zmontowanych materiałów z ich ulubionymi zawodnikami w rolach głównych. Jestem przekonana, że w przyszłości zrealizujemy wspólnie jeszcze wiele innych, ciekawych projektów – komentuje Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer Non-scripted Content, Viaplay Group.

- Podczas KSW 77 staną naprzeciwko siebie dwie legendy. To będzie największe starcie MMA w tej części świata. Dlatego ‘Tytani KSW’ to niezwykle ważny dla nas projekt, który odsłania i dokumentuje kulisy przygotowań do walki, która przejdzie do historii naszej dyscypliny sportu – podkreśla Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW. - Pojedynek Khalidov – Pudzianowski to najdroższe starcie w historii naszej organizacji. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się namówić obu zawodników do wpuszczenia kamer tam, gdzie nigdy wcześniej nie miały one dostępu. Dzięki temu powstał pasjonujący dokument. Jestem przekonany, że fani MMA będą nim zachwyceni – dodaje drugi ze współwłaścicieli KSW, Martin Lewandowski.

Reżyserem ‘Tytanów KSW’ jest Wojciech Klimala. Produkcją zajęła się ATM Grupa. Producentką kreatywną ze strony ATM Grupa jest Marta Dużbabel, kierownikiem produkcji jest Maciej Wójcicki, a za zdjęcia odpowiada Piotr Pawlus. Produkcja była nadzorowana przez Barbarę Wiśniewską-Grzesiak, executive producer non-scripted content Viaplay Polska oraz przez Katarzynę Burzawę, producentkę nadzorującą ze strony ATM Grupa S.A.

Serial składa się z trzech odcinków, których premierę zaplanowano na 9, 13 i 26 grudnia. Produkcja będzie dostępna dla polskich widzów wyłącznie na platformie Viaplay.