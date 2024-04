Marta Linkiewicz rozgrzała nas do czerwoności. Zdjęła koszulkę, aby ćwiczyć. Kiedy zobaczycie jej ciało, odbierze wam zmysły!

co za bogactwo!

Amadeusz Ferrari zadebiutuje w CLOUTMMA. Czeka go wielkie wyzwanie! Denis Załęcki wraca do klatki

Marta Linkiewicz postanowiła pokazać wyjatkowo gorące ujęcia! Gwiazda federacji freak-fightowych i celebrytka, która swego czasu budziła ogromnie skrajne emocje wśród opinii publicznej, zamieściła wyjątkowo mocną publikację na swoich mediach spolecznościowych. Tym razem, znana z odważnych fotografii Linkiewicz, pokazała jak ćwiczy i dba o swoje wysportowane ciało i zrobiła to bez koszulki. Od takich ujęć można zapłonąć, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Marta Linkiewicz prezentuje ciało. Ćwiczy zupełnie bez koszulki!

O Marcie Linkiewicz ostatnimi czasy znów robi się bardzo głośno. Mimo że gwieździe federacji freak-fightowych daleko już od wzbudza tak duzych kontrowersji, jak przed laty, tak nadal potrafi wzbudzać duże emocje. Ostatnimi czasy gwiazda wróciła do freak-fightów i stoczyła bój na gali Clout MMA, wygrywając z Lexy Chaplin. Mimo że od pojedynku Linkimaster minęło już trochę czasu, to ona sama daleka jest od porzucania sportowej aktywności i cały czas ćwiczy, co dokumentuje na swoich mediach społecznościowych.

Tym razem, gwiazda pokazała inne oblicze swoich ćwiczeń i zrobiła to w sposób, który wprost odbiera mowę. Celebrytka pokazała się w różowym staniku, który odsłonił jej kobiece kształty. Takich ujęć w wykonaniu Linkiewicz nie widzieliśmy od bardzo dawna!

i Autor: instagram.com/linkimaster