Mateusz Borek już się nie kryje z tym, co naprawdę myśli o FAME MMA! Jasne stanowisko, te słowa nie przejdą bez echa

Nie tylko nazwiska kolejnych zawodników pojawiających się w oktagonie federacji FAME MMA mogą wzbudzać olbrzymie emocje, ale również goście, którzy pojawiają się na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez freak-fightową federację. Podczas ostatniej gali FAME FRIDAY ARENA, która odbyła się we wrocławskiej Hali Stulecia, na trybunach pojawił się m.in. Jakub Kosecki, a w narożniku Piotra Świerczewskiego gościł Mateusz Borek. Dziennikarz sportowy, komentator "TVP Sport" oraz "Viaplay", a także jeden z założycieli "Kanału Sportowego" po raz kolejny pojawił się na gali FAME MMA i w rozmowie z "Super Expressem" postanowił skomplementować organizację.

Te słowa Mateusza Borka o FAME MMA mogą odbić się szerokim echem. Dziennikarz powiedział, co naprawdę myśli o federacji

Dziennikarz, który miał okazję pojawić się na gali FAME MMA również przy okazji walki Kamila Łaszczyka z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem postanowił w ciepłych słowach wypowiedzieć się o federacji FAME MMA chwaląc m.in. pomysł organizacji na zatrudnianie zawodników, którzy w przeszłości mieli do czynienia z zawodowym sportem, niekoniecznie nawet ze sportami walki i chętnie pojawia się na wydarzeniach organizowanych przez FAME MMA.

- No lubię… Są królami freaków w Polsce. Zaczęli ten projekt, rozwinęli to doskonale. Mnie cały czas gdzieś fascynuje fenomen popularności FAME MMA. W tej chwili widzę też pewną zmianę, czyli zestawianie zawodników wywodzących się z profesjonalnego sportu z ludźmi z freaków, z YouTube i wydaje mi się, że to jest słuszna koncepcja uwiarygodniania tego projektu. - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" Mateusz Borek, komplementując to, w jakim kierunku idzie obecnie FAME MMA.