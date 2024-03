Mateusz Borek podsumował Martę Linkiewicz i Lexy Chaplin. Dobitnie, co za słowa o freak-fightach!

Wie, co czuje

Mateusz Borek postanowił odnieść się do tematu walki wieczoru na Clout MMA 4. W starciu zmierzyły się Marta Linkiewicz i Lexy Chaplin i stworzyły naprawdę udane show, które zdobyło uznanie u słynnego dziennikarza sportowego. Słowa wypowiedziane o tym freak-fighcie nie pozostawiają złudzeń, to Borek sądzi naprawdę!

Mateusz Borek szczerze o walce Marty Linkiewicz z Lexy Chaplin Słowa nie pozostawiają złudzeń

Jak powiedział Borek dla YouTubowego kanału "6PAK", postawa Marty Linkiewicz i Lexy Chaplin zrobiła na nim naprawdę duże wrażenie.

- Jeżeli poziom walk we freakach będzie taki jak w walce Linkiewicz i Lexy, to ja chce przyjeżdżać na każdą galę. Dwie dziewczyny z wielkim charakterem, serduchem i to nie jest tak, że biły się chaotycznie. Marta się pokazała jak maszyna, ale jestem pod wrażeniem Lexy, jak ona przegrywając potrafi zacząć walkę podbródkiem. (...) Przypomniała mi się wielka heavyweight lat 80-tych i 90-tych. - mówi Mateusz Borek