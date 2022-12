Mateusz Borek szczerze o walce Pudzianowski - Khalidov. Powiedział, co naprawdę myśli o tym pojedynku

Mariusz Pudzianowski oraz Mamed Khalidov to legendy polskiego sportu. Zawodnik z Białej Rawskiej dał się poznać jako znakomity strongman, a teraz bardzo dobrze radzi sobie w mieszanych sztukach walki. Khalidova natomiast też nie trzeba przedstawiać fanom MMA, bo stoczył wiele nieprawdopodobnych walk w KSW i ma na koncie mnóstwo znakomitych poddań oraz nokautów.

Borek wprost o walce Pudzianowski - Khalidov. To mógł powiedzieć tylko on

Teraz obaj zawodnicy zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji. 17 grudnia w Gliwicach na gali XTB KSW 77 dojdzie do historycznego pojedynku Pudzianowski - Khalidov, który od dnia ogłoszenia budzi niebotyczne zainteresowanie. Biletów na to wydarzenie nie ma od dawna. O nadchodzącą walkę został zapytany Mateusz Borek w programie "Klatka po klatce". Dziennikarz w swoim stylu wypowiedział się o tym starciu. - Myślę, że dzisiaj w tym świecie trochę porąbanym, świecie klików, odsłon, obrażania się wzajemnego, okazuje się, że można zrobić coś dużego medialnie, całkiem solidnego sportowo, a jednocześnie może się to odbyć w sympatycznej, miłej atmosferze - powiedział Borek.

- Z przymrużeniem oka, z jakąś lekką ironią, z fajną puentą, z lekkimi "wstrzykami", lekkimi wycieczkami jednego do drugiego i odwrotnie, ale to wszystko jest w dobrym guście. To jest, powiedziałbym, w takim dobrym klimacie. A jednak wydaje mi się, że ta walka wzbudzi wielkie zainteresowanie wielu kibiców. Takich niecodziennych jeśli chodzi o MMA nie takich, co żyją od weekendu do weekendu i oglądają wszystko jak leci od UFC po KSW i mniejsze polskie federacje - ocenił znany dziennikarz.

