Mateusz Gamrot ostro zaatakowany. Wściekłość wzbiera na to, co rywal o nim wygaduje. Zapomniał o jednym

Mateusz Gamrot od czasu transferu z KSW do UFC ma jasno postawiony cel, czyli zdobycie pasa mistrzowskiego największej federacji mma na świecie. Polak świetnie się prezentuje w oktagonie od pierwszej walki, ponieważ na swoim koncie ma już stoczonych 8 pojedynków z czego w sześciu triumfował, a w dwóch musiał uznać wyższość rywali. W ostatnim czasie "Gamer" pokonywał takich rywali, jak Rafael Fiziev, czy Jalin Turner. W czerwcu 2022 roku, 33-latek zmierzył się z Armanem Tsarukyanem, Po niejednogłośnej decyzji sędziów górą okazał się Gamrot.

Arman Tsarukyan uderzył w Mateusza Gamrota! Były rywal Polaka nie gryzł się w język

Tsarukyan podczas ostatniej rozmowy z portalem Sport24.ru uderzył bezpośrednio w Gamrota i nawiązał do walki z przeszłości. - Gamrot? Nie. To miało miejsce dawno temu. Obecnie jestem na zupełnie innych poziomie, a on pozostał na tym samym, na jakim był. Dla mnie niebezpieczni są Gaethje i Oliveira - można przeczytać.

Tsarukyan i Gamrot aktualnie przygotowują się do walk. Ormianin na UFC 300 zmierzy się z Charlesem Oliveirą, natomiast Polak stoczy swój pojedynek miesiąc wcześniej na gali UFC 299. Polak zmierzy się wówczas z byłym mistrzem UFC w osobie Rafaela dos Anjosa.