Mateusz Gamrot otrzymał poważne wyzwanie. Gwiazdor KSW nie patyczkował się. Wielki powrót Gamrota do KSW już teraz?!

Kibice sportów walki zacierają ręce na to, co wydarzy się 24 lutego w hali w Gliwicach. Wówczas dojdzie do zupełnie nowego wydarzenia organizowanego przez KSW, a konkretnie gali XTB KSW: Epic. Zwieńczeniem sobotniego wieczoru będzie pojedynek dwóch legend polskiej sceny sportów walki. Tomasz Adamek i Mamed Khalidov zmierzą się w boksie. Starcie obu zawodników wywołuje spore emocje. Rzecz jasna nie tylko oni wejdą do klatki podczas XTB KSW: Epic. Federacja kompletuje kartę walk przed tym wydarzeniem.

I można się spodziewać, że niebawem poznamy kolejne zestawienia oraz kolejne nazwiska, które zobaczymy w lutym. Dużo mówi się o tym, że być może Mateusz Gamrot na chwilę wróci do KSW i ponownie zawalczy dla tej federacji. Pojawiło się nawet nazwisko jego rywala, którym miałby być podwójny mistrz KSW, Salahdine Parnasse. Sam "Gamer" nie ukrywa zainteresowania takim starciem.

- Widziałem nawet urywek, ktoś mi tam podesłał, jak Martin mówił, że miałbym tam zawalczyć właśnie. Nigdy nie przyszła do mnie propozycja, ale jak już to zauważyłem i UFC by pozwoliło, to jest jeden gość, z którym mógłbym zawalczyć - Parnasse. Biorę Parnasse'a, wygrywam z najlepszym i zamykam wszystko - powiedział Gamrot w rozmowie z portalem InTheCage.pl. Polak doczekał się wyzwania rzuconego przez Francuza. - Mateusz Gamrot, pokaż że jesteś prawdziwym wojownikiem i zróbmy walkę bokserską lub K-1 na gali KSW EPIC. Ja jestem gotowy, zróbmy to! - napisał Parnasse na platformie "X".