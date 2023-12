Mateusz Gamrot poznał kolejnego rywala! To były mistrz UFC, przed Polakiem wielkie wyzwanie

Na tym zdjęciu noga Mariusza Pudzianowskiego wygląda jak kopyto! Przecież to nie do pomyślenia!

Mateusz Gamrot we wrześniu po raz ostatni walczył w klatce największej organizacji MMA na świecie. Gamrot mierzył się z Rafaelem Fizievem i pokonał swojego rywala, choć nie odbyło się to w bardzo spektakularny sposób – przeciwnik doznał kontuzji, która wykluczyła go z dalszej rywalizacji. Wygrana to jednak wygrana i można było mieć nadzieję, że to zbliży go tylko do walki mistrzowskiej. Ta była bliżej, niż się mogło wydawać, ale UFC wystrychnęło Polaka na dudka – Gamrot był oficjalnym rezerwowym do walki mistrzowskiej Oliveira – Machaczew, jednak gdy Brazylijczyk odniósł kontuzję, to za niego wskoczył... Alexander Volkanovski, który jednak gładko przegrał z panującym mistrzem. Teraz natomiast ujawniono, z kim Mateusz Gamrot zmierzy się w swojej krętej drodze na szczyt wagi lekkiej.

Gamrot stanie naprzeciwko byłego mistrza UFC

„Gamer” 10 marca w Miami na gali UFC 299 zmierzy się z Rafaelem dos Anjosem. Ten doświadczony, 39-letni zawodnik ma w swoim CV m.in. mistrzostwo UFC wagi lekkiej zdobyte w 2015 roku. W ostatnim czasie nie prezentuje on jednak najwyższej formy w 2022 roku stoczył trzy pojedynki, z czego dwa wygrał, a jeden przegrał – porażkę poniósł w starciu z Fizievem, którego niedawno pokonał Gamrot. W 2023 Rafael dos Anjos walczył tylko raz – w sierpniu przegrał przegrał z Vincente Luque.

Gamrota i dos Anjosa dzieli nie tylko 6 lat różnicy, ale też 5 miejsc w rankingu – obecnie Polak zajmuje 6. miejsce, natomiast Brazylijczyk plasuje się na 11. pozycji. Z jednej strony nie brzmi to jak wielkie wyzwanie dla „Gamera” i można byłoby zakładać, że ma więcej do stracenia niż do zyskania, ale pokonanie byłego mistrza UFC wagi lekkiej może też dobrze napędzić Polaka i jego karierę. Sam 33-latek mówił, że chciałby zawalczyć z Oliveirą lub Gaethje (odpowiednio nr 1 i 2 w rankingu).

Mateusz Gamrot o przyszłości w UFC: Nie chcę tam wracać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.