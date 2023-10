Mateusz Gamrot oszukany przez UFC? Polak zabrał głos po wyborze organizacji zastępstwa na walkę o pas mistrza! Jasny komentarz

Do wszystkiego się przyznała

Mateusz Gamrot stawia kolejne, odważne kroki w organizacji UFC. Polak ma za sobą osiem starć dla największej federacji świata, z których wygrał aż sześć. Jest też w czołówce, patrząc na światowy ranking. To wszystko sprawia, że siłą rzeczy powinien być blisko pojedynku o pas mistrza UFC, który obecnie jest w posiadaniu Islama Makhacheva.

Gamrot zastępstwem do walki o pas mistrza UFC? Tak twierdzi Polak

Mateusz Gamrot przyznał podczas ostatniej wizyty w studiu „Dzień Dobry TVN”, że miał być zastępstwem do walki o pas mistrza na nadchodzącym UFC 294. Broniący tytułu Islam Makhachev miał zmierzyć się z Charlesem Oliveirą. „Da Bronx” doznał jednak poważnej kontuzji rozcięcia nad okiem, co wykluczyło go ze starcia 21 października.

Niestety, ostatecznie to nie Mateusz Gamrot, a Alexander Volkanovski dostanie szansę pojedynku o pas. Polscy kibice poczuli się oszukani decyzją władz organizacji, a w końcu głos w tej sprawie zabrał sam „Gamer”.

- Teraz czy za rok? Nie ma znaczenia! Jestem krok za Wami. Do zobaczenia – powiedział na swoim InstaStories Mateusz Gamrot.

Mateusz Gamrot w UFC – bilans walk

Reprezentant naszego kraju niedawno wygrał kolejną walkę dla organizacji UFC. Polak na UFC Fight Night w Las Vegas pokonał Rafaela Fizieva przez kontuzję przeciwnika. Dzięki temu udało mu się awansować o kolejną pozycję w rankingu wagi lekkiej największej organizacji MMA na świecie.

Polak stoczył do tej pory osiem pojedynków dla UFC, z których wygrał aż sześć. Przegrał jedynie z Guramem Kutateladze po kontrowersyjnej decyzji sędziów i z Beneilem Dariushem.

