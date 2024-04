Mateusz Gamrot ściągnął koszulkę i wybrał się na ciekawą wyprawę! Zawodnik UFC zrobił to na sam koniec, "może przypalić w płucach"

Te sceny po kontuzji Mariana Ziółkowskiego rozdzierają serce. Ciężko opanować emocje. To działo się za kulisami KSW 93 w Paryżu

Mateusz Gamrot jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników MMA na całym świecie. 33-latek ze znakomitym skutkiem występował w KSW, gdzie zdobył podwójne mistrzostwo w dwóch kategoriach wagowych. "Gamer" postanowił pójść piętro wyżej i został zawodnikiem UFC, czyli najbardziej prestiżowej federacji MMA na świecie. Od tamtej pory wchodził do oktagonu dziewięciokrotnie, gdzie aż siedmiokrotnie jego ręka wędrowała ku górze, natomiast tylko dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali, jakimi byli Guram Kutateladze oraz Beneil Dariush. Polak aktualnie zajmuje 5. miejsce w rankingu dywizji do 70 kilogramów w organizacji i jest coraz bliżej spełnienia marzenia, czyli walki o pas.

To, że Gamrot jest bardzo ambitny i systematyczny w treningach nie trzeba pisać. Polak wielokrotnie udowodnił, co jest w zawodowej karierze dla niego najważniejsze. "Gamer" w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie, na którym jest z Danielem Skibińskim. - Nosal każdy kto był wie jak może przypalić w płucach. Kończymy nasz obóz wejściem w góry , to były doskonałe dni - można przeczytać.

Po zwycięstwie Gamrota z Rafaelem dos Anjosem wszyscy czekają na ogłoszenie kolejnej walki byłego mistrza KSW.