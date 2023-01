Mateusz Kubiszyn szczerze wypowiedział się na temat Kościoła! Zawodnik High League nie owijał w bawełnę, mocne wyznanie

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn ze sportami walki jest związany od najmłodszych lat. W wieku 7 lat rozpoczął treningi karate shotokan, gdzie uczęszczał przez 10 lat, jego kolejną przygodą to kickboxing. Warto zaznaczyć, że został w tej dyscyplinie trzykrotnym Mistrzem Świata Full Contact. Większość kibiców 32-latka kojarzy jednak z walkami na gołe pięści, "Don Diego" dla federacji Gromda stoczył 6 walk, wygrywając wszystkie. Następnie spróbował swoich sił w formule MMA, gdzie zawalczył dwukrotnie, pierwszym rywalem był Denis Załęcki, wówczas po jednogłośnej decyzji, sędzia podniósł rękę Kubiszyna. W kolejnej potyczce już taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ "Don Diego" musiał uznać bardzo doświadczonego rywala, czyli Damiana Janikowskiego, który wielokrotnie występował w oktagonie KSW.

"Don Diego" w wywiadzie dla Żurnalisty! Mateusz Kubiszyn szczerze wypowiedział się na temat kościoła

Kubiszyn w rozmowie z Żurnalistą wypowiedział się na temat kościoła, a dokładniej mowa o tym co się aktualnie dzieje dookoła i w jaki sposób ta instytucja jest prowadzona. - Kościół tworzą ludzie, którzy są omylni, ale rzeczywiście ta hipokryzja jest najgorsza. Uczy się kogoś, jak żyć zgodnie z kościołem, a samemu idzie się i robi się zupełnie odwrotnie. Nie obwiniam tutaj kościoła, tylko obwiniam rządzących tym. Oni też muszą być poprawni politycznie. Kościół to też polityka, to też biznes i to bardzo duży. bez podatków - przekazał "Don Diego".

Na ten moment jeszcze nie wiadomo, kiedy i w jakiej formule następną walkę stoczy Mateusz "Don Diego" Kubiszyn.