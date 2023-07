McGregor oskarżony o branie sterydów! Ta wypowiedź nie pozostawia wątpliwości, sroga ocena

Artur Szpilka postawił zaporowe warunki! Chce fortuny za powrót do freak-fighów! Gwiazdor KSW postawił sprawę jasno

Conor McGregor wyraził wielką chęć powrotu do oktagonu! Wielki mistrz za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaczął wyzywać na pojedynek Justina Gaethje, który ostatnimi czasy we wspaniałym stylu pokonał Dustina Poirera. Sam Gaethje stwierdził jednak, że pojedynku z irlandzką legendą nie chce, a za brak jego chęci odpowiada doping, który ma być stosowany przez legendę. Padły bezparodonowe i ostre oskarżenia.

Conor McGregor podejrzewany o doping. Ostre słowa Justina Gaethje

Jak stwierdził Gaethje, nie zamierza się on mierzyć z McGregorem, gdyz podejrzewa go o branie sterydów. Dodatkowo powiedział, że McGregor odrzucał już propozycje wspólnego starcia.

- Prawda jest taka, że odrzucił propozycję walki ze mną chyba z sześć razy. Zwykle jest tak, że musisz przegrać, aby otrzymać walkę z McGregorem, to dziwne. Chcę wielkich i ekscytujących walk, ale nie będę się bił z zawodnikiem, który bierze sterydy. Ja nigdy nie stosowałem anabolików i nie zamierzam ich brać, no może wtedy kiedy będę już na emeryturze. Jednak nie chcę wychodzić do walki z kimś kto łamie zasady - stwierdził Gaethje na konferencji po gali UFC 291.