Michał Pasternak wylądował w szpitalu! Okropna kontuzja na FAME Friday Arena, walczył z poważnym urazem [TYLKO U NAS]

Walka Pasternaka z Tyburskim elektryzowała kibiców od momentu jej ogłoszenia. Pierwszy jest uznanym zawodowcem, a drugi uchodzi za jednego z najlepszych freak-fighterów w Polsce. Emocje wzbudzała też sama formuła - K-1 w małych rękawicach zwiastowało prawdziwą bitkę. I te oczekiwania się sprawdziły, choć sama walka była bardzo jednostronna. "Wampir" od pierwszej rundy zdominował "Księżniczkę", który już w pierwszej odsłonie był liczony po mocnym kolanie członka ekipy "ebe ebe". Od tamtej pory była to po prostu deklasacja, jednak Pasternakowi nie udało się skończyć walki przed czasem. O jego bezdyskusyjnym zwycięstwie jednogłośnie zadecydowali sędziowie i wydawało się, że przed 39-latkiem szczęśliwa celebracja. Nic bardziej mylnego - Pasternak błyskawicznie po walce trafił do szpitala!

Michał Pasternak wylądował w szpitalu po zwycięstwie na FAME Friday Arena

- Michał już po pierwszej rundzie miał zerwany biceps. Niesamowite, że walczył jeszcze dwie pełne rundy na takim zaangażowaniu. Aktualnie przebywa w szpitalu, dokąd został odwieziony karetką. Wstępna diagnoza jest taka, że ten biceps jest zerwany. Do tego ma duży krwiak na oku i nie może tego oka otwierać. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj przejdzie operację zerwanego mięśnia - ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" Michał Jurczyga, rzecznik FAME.

- Piotrek Lizakowski jest w drodze do niego, obiecał aktualizować, co tam się dzieje. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie, ma zapewnioną pełną opiekę. Czekamy na rozwój zdarzeń, ale jest to zerwany biceps i być może ten krwiak na oku będzie nacinany, żeby mógł otwierać oko. Michał pokazał niesamowity charakter - dodał. Poniżej obejrzysz całą rozmowę z rzecznikiem FAME po premierowej gali FAME Friday Arena: