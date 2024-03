Mistrz KSW przeokrutnie zadrwił z Marcina Najmana! Uśmiech od ucha do ucha kiedy szydził z "El Testosterona" po walce z Murańskim

Kiedy Marcin Najman opuścił oktagon oraz Atlas Arenę po gali CLOUT MMA 4, od razu dał się na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy, gdzie opatrzone zostało jego prawe oko. Niedługo później "El Testosteron" przedstawił dokumenty mające potwierdzać, że doszło u niego do złamania oczodołu, jednak częstochowski pięściarz nie zamierza w ten sposób kończyć swojej kariery i już niebawem znów będziemy mogli oglądać jego występy w klatce. Jego starcie z Jackiem Murańskim oglądał również Adrian Bartosiński, niepokonany do tej pory mistrz wagi półśredniej KSW. W rozmowie z Arturem Mazurem nie był zbyt łaskawy dla Najmana.

- Podejrzewam, że jak dodał tylko jak wchodzi na pogotowanie i jak wyszedł – to sam sobie diagnozę postawił. I podejrzewam, że mu powiedzieli „Panie Najman jesteś Pan pi**a i Pan nie zajmuj ku**a na SORze miejsca, bo tu są poważni ludzie”. A on na SORze miejsce zajmuje, bo ma oko obtarte - śmiał się Bartosiński w programie "Klatka po klatce" na YouTube.

Mistrz wagi półśredniej KSW odniósł się również do zarobków "El Testosterona" sugerując przy okazji, że nawet jeśli dojdzie do rewanżu Najman - Murański, to częstochowski pięściarz znowu wymyśli coś, aby pojedynek skończył się w ekspresowym tempie. - Zarobił za to pewnie ze trzy razy albo cztery więcej ode mnie, jak nie z pięć. - dodał "Bartos".