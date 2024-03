Mistrz świata chce walczyć z Rzeźniczakiem! Zobaczył wieści o dołączeniu piłkarza do Clout MMA, błyskawiczna reakcja

Rzeźniczak dołączy do Clout MMA?

Gala Clout MMA 4 zakończyła się w bardzo nietypowy sposób. Po walce Marcina Najmana z Jackiem Murańskim nie mieliśmy nawet wywiadów z zawodnikami, a przecież tak naprawdę starcie to miało być przedostatnim, bo walką wieczoru miał być pojedynek Lexy Chaplin z Martą Linkiewicz, który został przesunięty na wcześniejszą godzinę, aby umożliwić Lexy walkę z Marianną Schreiber (do czego ostatecznie nie doszło). Jedną z ważniejszych informacji przekazanych podczas gali było dołączenie do Clout MMA Mariusza Wacha, a w sieci pojawiły się także wieści, że zawodnikiem organizacji ma zostać także Jakub Rzeźniczak. Wywołało to spore poruszenie.

Mistrz świata wyzywa Rzeźniczaka do walki!

Jakub Rzeźniczak to z pewnością jeden z bardziej kontrowersyjnych polskich piłkarzy. Ostatnio głośno zrobiło się o jego wywiadzie na temat dziecka z jednego z poprzednich związków, po którym spotkała ogromna krytyka. Piłkarz nawet ma przez to problemy w karierze, bowiem Kotwica Kołobrzego chce rozwiązać z nim kontrakt! Okazuje się, że wieści o jego dołączeniu do Clout MMA wywołały sporo emocji i nie brakuje już chętnych do walki z nim. Jednym z nich jest... Jakub Krzewina.

Polski mistrz świata z 2018 roku w sztafecie 4x400 metrów zareagował na wieści o potencjalnym dołączeniu Rzeźniczaka do freak-fightów wpisem w mediach społecznościowych. – Dawać mi go do wyjaśnienia – napisał Jakub Krzewina w komentarzu pod postem Samuela Szczygielskiego, który jako pierwszy podał informacje o Rzeźniczaku.