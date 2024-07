Mocne słowa Artura Szpilki: O śmierć się nie otarłem, ale niedużo brakowało do sepsy

Marianna Schreiber wypięła krągłe pośladki do kamery. Filmik z rozgogoloną 31-latką trafił do sieci. Fani nie wytrzymali

Potężny dziw nas bierze, kiedy patrzymy na Mariusza Pudzianowskiego. Poszedł pracować do sadu, aż cięzko uwierzyć, co na siebie włożył!

Szpilka został zarażony gronkowcem kilka lat temu podczas operacji dłoni w jednej z warszawskich klinik. Na początku czerwca tego roku wylądował jednak w szpitalu, bo bakteria znów dała znać o sobie.

- Po przegranej walce z Arkiem Wrzoskiem było sporo nerwów. Budziłem się o 3-4 w nocy i nie mogłem już spać, do tego złapałem temperaturę, organizm się osłabił no i gronkowiec się obudził - zaznacza Szpilka, który zdradza, że w szpitalu przeżywał ciężkie chwile. - O śmierć się nie otarłem, nie można tak mówić, ale niedużo brakowało do sepsy, a wiadomo jak to z tą sepsą bywa. Nie mogłem chodzić, leżałem, więc zacząłem czytać różne rzeczy w tym temacie i to jeszcze bardziej siadło mi na głowę. Dzisiaj już staram się uśmiechać, ale tak naprawdę nie jest mi do śmiechu, bo noga wciąż boli - dodaje.

Szpilka bierze mocne leki: Sam poprosiłem o 2-3 tygodnie dłuższej kuracji, by na pewno uśpić tego gronkowca

Choć Szpilka wyszedł już ze szpitala jakiś czas temu, to wciąż bierze mocne leki. - Najpierw dostawałem antybiotyki dożylnie przez dwa tygodnie cztery razy dziennie, a teraz też biorę cztery razy dziennie, ale już doustnie. Sam poprosiłem o 2-3 tygodnie dłuższej kuracji, by na pewno uśpić tego gronkowca. Lekarze mówią, że niby jest już ok, bakteria znów poszła spać, ale nadal odczuwam duży dyskomfort. Sam z siebie zdecydowałem się też na naturalną pomoc, czyli olej z oregano. Obrzydliwe to jest, ale próbuję wszystkiego. Miałem już 11 operacji pod pełnym znieczuleniem, teraz ten gronkowiec, ale wierzę, że najgorsze jednak już za mną - wyjaśnia.

W takich chwilach trudno myśleć o sporcie, ale były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej chciałby jak najszybciej powrócić na salę treningową.

- Teoretycznie mam zawalczyć w listopadzie na jubileuszowej gali KSW 100, ale jak będzie w praktyce to zobaczymy. Na dziś trudno cokolwiek przewidzieć. Ale ja nie myślę teraz już o niczym innym, jak o powrocie na salę. Treningi dają mi taki spokój psychiczny, wtedy czuję, że życie ma sens. Dla mnie największym szczęściem zawsze było to, że mogłem trenować i robić to co kocham. Sport dostarcza mi niesamowitych emocji - tych dobrych i złych, ale jednak tych dobrych jest więcej.

Szpilka o sporcie: Treningi dają mi taki spokój psychiczny, wtedy czuję, że życie ma sens

Szpilka w szpitalu miał wiele czasu na różne przemyślenia i jak zaznacza, teraz chce zacząć więcej korzystać z życia.

- Nie mogłem się za dużo ruszać przez dłuższy czas, więc leżałem lub siedziałem i myślałem. Do głowy napłynęło wiele różnych rzeczy, ale ja całe życie spędzam na sportowo, w ruchu, więc naukowcem czy myślicielem nigdy nie będę (śmiech). Na pewno chcę więcej korzystać z życia, bo jest tylko sport, treningi, walki, a to się przecież kiedyś niestety skończy. Wielu miejsc na świecie jeszcze nie widziałem, więc fajnie byłoby zwiedzić to czy tamto - kończy "Szpila".