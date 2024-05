Artur Szpilka usłyszał od Mameda Khalidova potwornie trudno pytanie. Legendarny zawodnik KSW musiał je zadać, to było silniejsze

Wielka biba z Mariuszem Pudzianowskim. Wyciekły szczegóły, ostry bal do rana

Na karcie walk gali KSW 94, która odbyła się 10 maja w Ergo Arenie nie brakowało emocjonujących pojedynków, które elektryzowały fanów już na długie tygodnie przed wydarzeniem. Jednym z nich była walka Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem. Wielkie zapowiedzi oraz efektowne wyjście „Szpili” do oktagonu nieco zepsuł fakt, że sędzia musiał przerwać walkę już po 14-stu sekundach. Podczas wizyty Artura Szpilki u medyków, zawodnikowi KSW cały czas towarzyszyli jego narzeczona Kamila Wybrańczyk, Łukasz „Juras” Jurkowski, Mamed Khalidov oraz kamera. W materiale pokazującym kulisy tego, co działo się po starciu widzowie mogli zobaczyć rekację Khalidova na porażkę przyjaciela.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć rewanż Szpilka - Załęcki? Tak Nie

Przyjaciele wspólnie doszli do wniosku, że próba wykonania superman puncha była początkiem końca walki dla Szpilki i Khalidov natychmiast wypalił do „Szpili” z pytaniem o tę decyzję. - Ja mam pytanie Artur… Skąd Ty wziąłeś ten superman punch kurde… - dopytywał zrezygnowanym głosem Khalidov. - Na sparingach praktycznie każdy dostał superman punch i było po wszystkim. - tłumaczył się pięściarz. - No i było… - skwitował z przekąsem jeden z trenerów Artura Szpilki na filmie, który pokazuje galę KSW 94 od kulis, na kanale YouTube organizacji.

Do Artura Szpilki starcie z Arkadiuszem Wrzoskiem było czwartą walką w formule MMA i pierwszą porażką odkąd dołączył do federacji KSW. W debiucie pokonał od Sergieja Radczenko, później Denisa Załęckiego jeszcze w szeregach HIGH League oraz Mariusza Pudzianowskiego podczas XTB KSW Colosseum 2.