Mogliśmy się tylko przeżegnać na widok młodego Mariusza Pudzianowskiego. Nie do wiary, jak się zmienił. Pokazał nieznane wcześniej zdjęcie

Mariusz Pudzianowski od ponad 20 lat jest polskim uosobieniem siły. Zapracował sobie na to legendarnymi występami w zawodach Strongman. "Pudzian" zyskał w nich miano najsilniejszego człowieka świata i "Dominatora". Z taką łatką wszedł do świata MMA w 2009 roku, gdy zadebiutował wygraną z Marcinem Najmanem. Mało kto przypuszczał wtedy, że 14 lat później Pudzianowski dalej będzie czołową gwiazdą KSW. Co prawda ostatnio poniósł dwie bolesne porażki (z Arturem Szpilką i Mamedem Khalidovem), ale nikt nie ma wątpliwości, że prędzej czy później wróci do klatki. 46-latek w dalszym ciągu imponuje formą, jednak ostatnio zrobiliśmy wielkie oczy po zobaczeniu nieznanego wcześniej zdjęcia młodego "Pudziana"!

Nie do wiary, jak zmienił się Mariusz Pudzianowski

Pudzianowski jest bardzo aktywny w internecie, nawet gdy nie ma na horyzoncie żadnej walki. Bardzo mocno dba o kontakt z fanami, którzy bacznie obserwują jego poczynania. Profil gwiazdy KSW na Instagramie obserwuje blisko 740 tysięcy użytkowników! Wszyscy z nich zobaczyli ostatnio, jak 46-latek wyglądał w młodości. Ten widok mógł naprawdę zszokować, bo "Pudzian" nadal wygląda znakomicie, ale kilkanaście lat temu jego sylwetki nie powstydziłby się nawet Terminator!

Pudzianowski pokazał nieznane zdjęcie z czasów młodości

W mediach społecznościowych Pudzianowskiego ukazały się dwa zdjęcia sprzed kilkunastu lat. Były strongman zapozował przy czarnym mercedesie w samych bokserkach, a jego wyżyłowana sylwetka robi ogromne wrażenie. "Parę kg wcześniej" - rzucił krótko 46-latek, a fani docenili, jak wtedy wyglądał. "Terminator to nic przy Pudzianie" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod tymi fotografiami. Komplementów było znacznie więcej, czemu zupełnie się nie dziwimy.