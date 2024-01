Na jaw wyszły mrożące krew w żyłach fakty w sprawie Wardęgi i Boxdela! Tragedia wisiała na włosku, aż włos się jeży na głowie

W ostatnich miesiącach. po tym jak Sylwester Wardęga oraz Mikołaj "Konopskyy" Tylko nagłośnili sprawę znaną jaką "Pandora Gate", relacje pomiędzy "Przywódcą Watahy" i Michałem "Boxdelem" Baronem nie wyglądały najlepiej. Wardęga nie tylko poruszył wątek Boxdela w materiale opisującym aferę, ale również później odnosił się do jego kolejnych oświadczeń i materiałów. Teraz postanowił z kolei opublikować obszerny materiał, w którym konfrontuje się z włodarzem federacji FAME MMA. Przy okazji na jaw wyszło parę zaskakujących faktów. Jednym z nich jest to, że grupa ludzi zaproponowała Boxdelowi przejechanie się do Wardęgi w jego imieniu zanim jeszcze materiał o "Pandora Gate" ujrzał światło dzienne.

- Słyszałem, że pewne osoby złożyły Ci taką propozycję, że dla nich nie ma problemu i oni się właśnie zajmują takimi… No są nie wiem, można ich określić gangsterzy? Że oni Ci właśnie złożyli taką propozycję – że jeśli chcesz, to mogą się do mnie przejechać do Konstancina i ze mną porozmawiać, żebyś Ty nie był w materiale. - wyznał otwarcie Sylwester Wardęga podczas rozmowy z Michałem "Boxdelem" Baronem, do czego ten się przyznał. Szybko wyjaśnił również, dlaczego nie skorzystał z tej oferty,

Włodarze FAME MMA na wstępie zaznaczył, że zastraszanie Sylwestra Wardęgi lub zrobienie mu krzywdy w tamtym momencie było robieniem z niego męczennika. - Druga rzecz to jest takie coś, że to już by było dla mnie za mocne... Potrafię być nerwowy, sfrustrowany, czasami rzucam jakimiś słowami, ale pokuszenie się o taki support, to już bym się czuł jak jakiś gangus ku**a... - argumentował Baron odpowiadając Wardędze.