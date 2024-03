Najpiękniejsza zawodniczka KSW frywolnie odsłoniła piersi. Aż można się rozmarzyć. Ale ujęcie!

Karolina Owczarz odsłoniła piersi. Co za zdjęcie pięknej zawodniczki KSW!

Wśród gwiazd KSW można wymienić m.in. Mameda Khalidova, Mariusza Pudzianowskiego, Michała Materlę, ale do tego grona pod względem rozpoznawalności należy też Karolina Owczarz. Jej bilans w MMA nie jest imponujący (5-3), jednak nie odbiera to jej wielkiej popularności. "Owca" jeszcze przed walkami w KSW miała liczne grono fanów - karierę rozpoczynała w boksie, gdzie mogła pochwalić się licznymi sukcesami. Była nawet mistrzynią Polski, ale w wieku 20 lat zawiesiła karierę i została dziennikarką Polsatu Sport. To przyniosło jej nowych fanów, których jeszcze przybyło po podpisaniu kontraktu z KSW. Owczarz szybko okrzyknięto wówczas najpiękniejszą zawodniczką tej federacji, a patrząc na jej Instagrama, łatwo się z tym zgodzić.

Można się rozmarzyć po zobaczeniu zdjęcia najpiękniejszej zawodniczki KSW

Owczarz pod względem zasięgów jest w czołówce KSW. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 90 tysięcy użytkowników, o czym wielu zawodników może pomarzyć. 31-latka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych prywatnymi zdjęciami i nagraniami. Dzięki temu fani mogą zajrzeć za kulisy życia zawodniczki, która ostatnio pochwaliła się cudownym wieczorem. Weekendowe wyjście wymagało odpowiedniego stroju, a Owczarz postawiła na szykowny czarny strój z wyróżniającym się dekoltem. Jej zdjęcie przy barze zrobiło spore wrażenie - luksusowe otoczenie natychmiast rzuca się w oczy!