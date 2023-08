Nie do wiary, jak naprawdę żyje Mateusz Gamrot! Wprowadził restrykcyjne zasady, wielu nie dałoby tak rady

Już 23 września Mateusz Gamrot ponownie wejdzie do klatki, tym razem w walce wieczoru gali UFC Fight Night: Fiziev vs. Gamrot, a jego rywalem będzie Rafael Fiziev z Azerbejdżanu. Polak w pocie czoła przygotowuje się do swojego kolejnego starcia, jednak znalazł chwilę na to, aby poopowiadać o swoim życiu w obszernym wywiadzie, który ukazał się na kanale "Wini". Jedną z rzeczy, których dowiedzieli się zarówno sam prowadzący, jak i internauci było chociażby to, jak na co dzień żyje Mateusz Gamrot i... o której chodzi spać. A okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wiele osób może zaskoczyć.

Niedawno informacje z życia chociażby Mateusza Borka wzbudziły niemałe zainteresowanie, gdy wydało się, jak na co dzień żyje komentator i dziennikarz sportowy. W sytuacji Mateusza Gamrota może być podobnie, bo gwiazdor UFC ujawnił, że kładzie się spać bardzo wcześnie, co poniekąd jest związane z jego małymi dziećmi, a trochę również z jego podejściem do swojej pracy.

- Codziennie? 21:45-22:00. Kiedyś słyszałem, że najbardziej wartościowy sen jest od 22 do 1 w nocy i staram się tego trzymać patrząc przede wszystkim na moją profesję. Ja, jakby nie było, jestem sportowcem, ale pracuję fizycznie. Codziennie muszę wstać rano i pójść na trening. I nie po to, żeby go odbębnić, tylko żeby coś wynieść z niego. A żeby coś wynieść, to muszę dać 100% z siebie. A żeby dać 100% to muszę być naładowany, świeży i wypoczęty po prostu - wyjaśniał Mateusz Gamrot w rozmowie z Winim ujawniając, że codziennie kładzie się spać przed 22:00, aby wypocząć po ciężkim dniu i przygotować się na kolejny.

