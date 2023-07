Poważne groźby pod adresem Mateusza Gamrota. Padła brutalna deklaracja na oczach milionów widzów

Ogromny skandal na gali PRIME 5! Zawodnik odwołał walkę na chwilę przed wyjściem do klatki, federacja musiała się tłumaczyć

4 marca 2023 roku - to data ostatniej walki Mateusza Gamrota w amerykańskiej federacji UFC. Reprezentant biało-czerwonych pokonał wówczas Jalina Turnera przez niejednogłośną decyzję sędziów i wrócił na zwycięską ścieżkę po porażce z Beneilem Dariushem. Choć od ostatniego starcia "Gamera" minęły już cztery miesiące, kolejny rywal Polaka nie jest znany. Sam Gamrot już niejednokrotnie apelował do UFC o konkretnego przeciwnika.

Rywal ostro wypalił do Gamrota. Padła brutalna deklaracja

Kilka tygodniu temu poznaniak wyzwał do walki Rafaela Fizieva. Reprezentant Azerbejdżanu z entuzjazmem zareagował na propozycję rywala i padła nawet propozycja, aby był to pojedynek pięciorundowy. Na razie nie ma jednak sygnałów, aby to takiej walki miało dojść. Tymczasem wydłużyła się nieco lista potencjalnych rywali Gamrota.

Benoit Saint-Denis po zwycięstwie z Ismaelem Bonfimem na ostatniej gali UFC wypalił wprost, że mógłby mierzyć się reprezentantem Polski. Francuz zagroził "Gamerowi" urwaniem głowy. - Jestem wojownikiem i chcę mierzyć się z najlepszymi i największymi twardzielami. Dajcie mi Tsarukyana, Gamrota lub Fizieva na galę w Paryżu. Chcę walczyć w karcie głównej. Może z Gamrotem, bo jest Polakiem i chcę walczyć w Europie. Urwę ci głowę - wypalił tuż po wygranej Saint-Denis.