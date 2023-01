Nie poznaliśmy Marcina Najmana widząc jego zdjęcie sprzed 25 lat! Aż ciężko uwierzyć, że kiedyś naprawdę tak wyglądał

Archiwum prywatne Marcina Najmana pełne jest ciekawych zdjęć z przeszłości pięściarza, którymi raz na jakiś czas "El Testosteron" chwali się publicznie, wyciągając chociażby to, jak wyglądał w czasach swojego dzieciństwa. Tym razem jednak częstochowianin postanowił pochylić się nad specjalnym materiałem, który traktował o początkach jego kariery bokserskiej, a co za tym idzie przypomniał, jak Marcin Najman wyglądał mając zaledwie 18 lat. "El Testosteron" szybko zestawił zdjęcie siebie z przeszłości oraz teraźniejszości, a efekt powala. Trudno uwierzyć, że to naprawdę on.

Tak Marcin Najman wyglądał w wieku 18 lat! "El Testosteron" zmienił się nie do poznania. Aż trudno uwierzyć, że to naprawdę on

Wiele gwiazd sportu przechodzi ogromną przemianę na przestrzeni lat i mowa tu nie tylko o Marcinie Najmanie, ale również Andrzeju Gołocie. Na widok jego zdjęcia sprzed lat wiele osób mogło złapać się za głowę i z pewnością podobnie było, gdy "El Testosteron" przypomniał, jak prezentował się w czasach, kiedy zaczynał swoją przygodę z boksem. 25 lat różnicy w przypadku częstochowianina sprawiło, że ciężko rozpoznać go na zdjęciu z przeszłości. Zobaczcie sami, jak Marcin Najman wyglądał 25 lat temu, klikając w naszą galerię zdjęć, która znajduje się poniżej!