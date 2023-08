i Autor: Instagram/artur_szpilka Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk

Odważyła się

Nie uwierzycie, co narzeczona Artura Szpilki wyprawiała na wakacjach. Nagranie krąży po sieci. Patrzyły na to tłumy

Tomasz Piechna 19:10

Sierpień to jak co roku idealny moment, aby wybrać się na zagraniczny wypad. Na południu Europy panują wówczas świetne warunki do plażowania, czy ogólnie odpoczynku. Z uroków greckiego klimatu postanowili skorzystać Artur Szpilka oraz jego narzeczona Kamila Wybrańczyk. Para z przyjaciółmi wybrała się na Rodos. Ukochana zawodnika KSW podczas urlopu postanowiła porwać się na oryginalną rzecz.