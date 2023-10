Nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć, gdy zobaczyliśmy mieszkanie Artura Szpilki. Tak na co dzień żyje pięściarz, zupełnie się z tym nie kryje

Artur Szpilka świetnie odnajduje się w mieszanych sztukach walki i można odnieść wrażenie, że i jemu sprawia to sporą frajdę. Po zwycięstwie nad Mariuszem Pudzianowskim na gali XTB KSW Colosseum 2 "Szpila" miał wrócić do klatki pod koniec walki. Kilka tygodni temu poinformował, że musiał się oddać w ręce lekarzy i przejść operację, bo powróciły problemy z kręgosłupem. Szpilka przechodzi obecnie rekonwalescencję.

Tak mieszka Artur Szpilka. Zachwycające wnętrze

I jak wiadomo, gdy człowiek dochodzi do pełni zdrowia, najlepiej robić to w domowym zaciszu. Szpilka wraz z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk nie mają problemów, aby chwalić się wnętrzem swojego mieszkania. To jest bardzo nowoczesne i co najważniejsze, bardzo przestronne, co widać po zdjęciach publikowanych przez oboje w mediach społecznościowych.

W mieszkaniu Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk znalazło się miejsce nawet na garderobę, co może świadczyć, że metrów kwadratowych w ich domu nie brakuje. Nowocześnie urządzona została również łazienka, z której partnerka zawodnika MMA niejednokrotnie publikowała fotografie.