Nie wierzyliśmy własnym oczom, gdy zobaczyliśmy metamorfozę Marcina Najmana. Zdjęcie wywołało lawinę, to trzeba zobaczyć

Marcin Najman już kilkakrotnie zapowiadał, że kończy karierę w sportach walki, ale za każdym razem wracał do sportu i na razie nie zanosi się na to, aby zawodnik miał zejść z wielkiej sceny. Dla niektórych osoba "El Testosterona" jest nie do zaakceptowania w sporcie, a dla innych jest to osoba, bez której trudno wyobrazić sobie polskie freak-fighty. Bez względu na wszystko, Najman wciąż pozostaje niebywale popularny w środowisku i doskonale wie, jak zrobić wokół siebie zamieszanie.

Ostatnio "El Testosteron" stoczył dwie walki na Clout MMA 2. I choć w obu oficjalnie przegrał, druga wywołała spore kontrowersje i zakończyła się dyskwalifikacją Najmana za uderzenia w tył głowy Adriana Ciosa. Starszy z zawodników czuje się jednak zwycięzcą, o czym przekonywał m.in. na Instagramie. Na tym portalu opublikował również zdjęcie sprzed lat.

Na fotografii można gołym okiem zobaczyć, że na przestrzeni kilku lat Marcin Najman się nieco zmienił. Pierwsze co rzuca się w oczy to zdecydowanie młodsza twarz oraz parę kilogramów mniej. Post sprawił, że pojawiła się pod nim lawina komentarzy. - Prawdziwy młody fighter. Dzisiaj już takich nie ma - napisał jeden z internautów. - Nawet mięśnia było - zauważył inny fan Najmana.