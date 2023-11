Wyszło na jaw, co Marcin Najman naprawdę myśli o Polakach! Tak nazwał polski naród, nie krył się z tym

Po tym, co Artur Szpilka powiedział publicznie o Halloween będzie naprawdę głośno. Te słowa dają do myślenia

Internauci, którzy śledzą profile Marcina Najmana w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że częstochowski pięściarz często i chętnie zabiera głos w mediach, komentując kolejne wydarzenia z naszego kraju, zwłaszcza ze świata sportu, ale nie tylko. Tak było chociażby po ogłoszeniu Tomasza Adamka w FAME MMA, kiedy "El Testosteron" postanowił go ostrzec. Również we Wszystkich Świętych częstochowianin chętnie zabiera głos, komentując rzeczy warte jego zdaniem uwagi i nie inaczej było, kiedy "El Testosteron" spacerował wieczorem po częstochowskim cmentarzu "Kule".

Na jednym z obszarów cmentarza pochowani są żołnierze Armii Czerwonej, którzy ponieśli śmierć w Częstochowie. Pomimo napiętych relacji pomiędzy Polską i Rosją, na nagrobkach rosyjskich żołnierzy we Wszystkich Świętych pojawiły się palące się znicze, jako wyraz szacunku dla tych, którzy polegli w bitwie. I obok tego obrazka nie mógł przejść obojętnie Marcin Najman, który zaczął chwalić naszych rodaków za postawę.

- Polski naród to najpiękniejszy naród. Zobaczcie, to jest cmentarz żołnierzy radzieckich w Częstochowie, którzy zginęli tutaj przy… no właśnie, jak to nazwać? Oni nazywali wyzwoleniem. Przy tym wszystkim, co się dzieje między Polską i Rosją zobaczcie, jaki jest szacunek do drugiego człowieka. - wyznał "El Testosteron" pokazując w mediach społecznościowych ilość zniczy postawionych na grobach rosyjskich żołnierzy.