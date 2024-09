Niepewna przyszłość Mameda Khalidova? Tajemnicza wypowiedź szefa KSW. Nie ma żadnej pewności

Krzysztof Rutkowski będzie walczył ze Zbigniewem Stonogą! Marianna Schreiber nie ma wątpliwości, to sądzi o walce!

O tym, że pod koniec 2024 roku będzie miał miejsce wyjątkowy jubileusz KSW wiadomo było od dłuższego czasu. Sami włodarze federacji zapowiadali, że XTB KSW 100 odbędzie się w Gliwicach, ale do tej pory nie było oficjalnych informacji związanych z tym wydarzeniem. Na początku tygodnia KSW ogłosiło, że gala odbędzie się 16 listopada, a w kilkadziesiąt godzin sprzedano już ponad 5 tysięcy biletów, co tylko potwierdza, że XTB KSW 100 będzie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wejściówki rozchodzą się świetnie, mimo że wciąż nie znamy nazwisk, jakie pojawią się w PreZero Arenie.

Co dalej z Khalidovem?

Nie jest jednak tajemnicą, że KSW będzie chciało postawić na swoje gwiazdy i zawodników, którzy cieszą się dużą popularnością. Sam Mariusz Pudzianowski niedawno napisał w mediach społecznościowych, że jego walka odbędzie się za 11-12 tygodni, co wskazywałoby właśnie na XTB KSW 100. Niedawno Arkadiusz Wrzosek zdradził, że i jego zobaczymy w Gliwicach. Fani zadają sobie jednak pytania, co z Mamedem Khalidovem, a więc największą gwiazdą KSW. Pojawiły się plotki, że może dojść do rewanżu z Roberto Soldiciem.

Szef KSW o walce Khalidova

Ich pierwsza walka odbyła się w 2021 roku również w Gliwicach. I zakończyła się brutalnym nokautem na Khalidovie. Na razie informacje o rewanżu wciąż są niepotwierdzone. Martin Lewandowskim w rozmowie z MyMMA.pl niczego nie gwarantuje w kwestii występu Khalidova. - Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z Mamedem. Trudno wyobrazić sobie KSW 100 bez Khalidova, ale ciągle rozmawiamy. Nie chciałbym tutaj mówić, bo wszystko może pójść w dwie strony - powiedział szef KSW. Trudno jednak sobie wyobrazić, żeby Khalidova na takim wydarzeniu zabrakło.