Brutalnie znokautował Mameda i zabrał mu mistrzowski pas, na KSW 100 dojdzie do rewanżu?! Rywal Khalidova jednym ruchem poruszył internet

Gala KSW 100 odbędzie się w Gliwicach. By wypełnić tak duży obiekt oraz by przyciągnąć przed ekrany jak największą rzeszę kibiców, potrzeba znakomitej karty walk z naprawdę wyśmienitym daniem główny. I wiele wskazuje na to, że pojedynek wieczoru zaspokoi kubki smakowe nawet najbardziej wybrednego fana MMA.

Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje bowiem na to, że na jubileuszowej gali dojdzie do rewanżu Mameda Khalidova z Roberto Soldiciem! Panowie po raz pierwszy zmierzyli się 18 grudnia 2021 na KSW 65 (zresztą też w Gliwicach) i to Chorwat był górą. Soldić kapitalnym lewym sierpowym brutalnie znokautował Mameda, odbierając mu mistrzowski pas w wadze średniej.

Khalidov - Soldić 2 na KSW 100? Chorwat wlał nadzieje w serca kibiców MMA w Polsce

Potem pogromca Khalidova zamienił KSW na One Championship, ale teraz z perspektywy czasu zapewne sam uważa, że nie była to dobra decyzja. Nie dość, że przez niespełna trzy lata stoczył tylko dwa pojedynki, to żadnego z nich nie wygrał i podobnie jak wielu innych zawodników jest skonfliktowany z władzami federacji. W sytuacji, w której się znalazł, powrót do KSW nie byłby zatem żadnym zaskoczeniem.

Zresztą sam Soldić jednym ruchem sprawił, że kibice MMA w Polsce mogą mieć naprawdę duże nadzieje na jego rewanż z Khalidovem. Chorwat... zmienił zdjęcia profilowe w swoich mediach społecznościowych z grafiki w rękawicach ONE na fotkę z mistrzowskimi pasami KSW. Przypadek? Raczej nie...

i Autor: instagram.com/soldicmma Stare i nowe zdjęcie profilowe Solidicia w mediach społecznościowych