Niespodziewanie Marcin Najman przekazał piekielnie ważne wieści. Podjął trudną decyzję, ten wpis nie zostawia złudzeń

Tomasz Adamek uderzył w Pawła Tyburskiego! "Góral" nie ma co do tego wątpliwości, szczere słowa

Internauci, którzy śledzą profile Marcina Najmana w mediach społecznościowych doskonale widzą, że częstochowski pięściarz regularnie informuje o tym, co dzieje się w jego życiu i karierze, a także chętnie komentuje wydarzenia ze świata sportu i nie tylko. Po swojej ostatniej walce z Jackiem Murańskim, która skończyła się dla "Cesarza" kontuzją oczodołu Najmana natychmiast zapowiadał, że to jeszcze nie koniec jego występów w klatce i nie ma zamiaru w taki sposób kończyć kariery. Kilka tygodni od tamtych wydarzeń częstochowianin opublikował w social mediach krótkie nagranie, na którym trenuje przy użyciu worka bokserskiego. Szczególną uwagę fani Najmana mogą zwrócić jednak na podpis tego materiału, który dosadnie zwiastuje, że mogą to być ostatnie momenty "Cesarza" w świecie sportów walki.

Sonda Czy Marcin Najman wygra jeszcze jakąś walkę w MMA? Tak Nie

- Trzeba spróbować ostatni raz. Wyciągnąć pokłady wszystkiego co jeszcze jest. Ostatnia próba powrotu. - napisał krótko w mediach społecznościowych Marcin Najman publikując nagranie z treningu. O ile częstochowianin w przeszłości kończył już karierę i wracał z emerytury, to może się wydawać, że tym razem naprawdę zamierza niebawem przestać walczyć. W marcu skończył on 45 lat.

Zobaczcie, jak wyglądał młody Marcin Najman klikając w galerię zdjęć poniżej!

Nagranie Najmana z salki treningowej sprawiło, że wielu internautów zaczęło dzielić się swoimi przemyśleniami na temat kariery byłego pięściarza. - Come on Marcin. Rob to jak długo tylko dasz radę. To jest pasja bro - napisał jeden z fanów częstochowianina. - Z tej mąki nic już nie będzie - dodał kolejny z internautów nie mając zbyt wielkich nadziei na udane występy Najmana w klatce.