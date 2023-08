Niewiarygodne, jak naprawdę wygląda ciało Roberta Burneiki. Co za transformacja Hardkorowego Koksa! Musieliśmy przecierać oczy ze zdumienia

Robert Burneika z prędkością błyskawicy podpił polskie media społecznościowe. 45-latek ujął fanów przede wszystkim otwartością i nieco innym sposobem promowania zdrowego trybu życia i dbania o swoje ciało. Robił to w sposób humorystyczny, co jedynie przyciągało kolejnych widzów. Rozgłoś przyniosły mu również walki w MMA, których ma na swoim koncie cztery. "Hardkorowy Koksu" od freak-fightów na razie odpoczywa, ale przygotowuje się do innej rywalizacji.

Metamorfoza Burneiki. Tak teraz wygląda Hardkorowy Koksu

Niebawem Burneika weźmie udział w zawodach Mr. Olympia LLC, a więc jednej z najbardziej prestiżowych imprez w świecie kulturystów. Sama kwalifikacja, którą uzyskał 45-latek jest już dużym wyróżnieniem, a walka z innymi będzie jeszcze większym osiągnięciem. Burneika doskonale zdaje sobie sprawę, że podczas zawodów musi wyglądać wręcz idealnie i w tym kierunku też zmierza.

Po publikacji najnowszego zdjęcia w mediach społecznościowych nie ma wątpliwości, że "Hardkorowy Koksu" będzie gotowy do Mr. Olympia LLC w stu procentach. Widać jak na dłoni, że ciało mężczyzny przeszło niezbędną metamorfozę, co zauważyli również fani. - Super sylwetka - czytamy w jednym z komentarzy. - Forma ogień - napisał inny użytkownik.