Norman Parke znów wyprowadził cios klapkiem. Tak rozwścieczył Pawła Tyburskiego przed FAME 22 na Narodowym [WIDEO]

Już mniej niż dwa tygodnie zostały do gali FAME MMA 22. W jednym z pierwszych starć na PGE Narodowym były zawodnik UFC i KSW Norman „Stormin” Parke zmierzy się z Pawłem Tyburskim. Ich historia sięga dawnych freak-fightowych gal, gdy „Księżniczka” zaatakował słownie Irlandczyka po jego wygranej walce. Już wtedy Parke wyrażał gotowość do tego pojedynku, nazywając go „dużą kobietą”.

FAME 22: Norman Parke uderzył klapkiem Pawła Tyburskiego

Norman Parke rozpoczął swoje show w standardowym stylu. „Stormin” już dawno wyzywał Tyburskiego i ich pojedynek był jedynie kwestią czasu. Podczas programu przed FAME 22 Parke znów uderzał w wygląd „Big Woman”, nawiązując do jego operacji plastycznych. Wielokrotnie wyśmiewał się z jego zębów czy twarzy i nagle zdjął klapek ze swoich nóg.

W pewnym momencie po słowach o „polizaniu klapka”, Norman zdecydował się na wyprowadzenie nim ciosu, co nie zostało bez odpowiedzi rywala, który próbował go sięgnąć pięścią.

Sytuację momentalnie uspokoili ochroniarze, ale to nie powstrzymało Pawła Tyburskiego, który jeszcze dwukrotnie symulował ciosy, co wzbudzało reakcję Parke’a.

Zobacz całą sytuację w wideo poniżej od 26:08.

FAME 22: Kiedy gala na PGE Narodowym?

Gala FAME 22 odbędzie się już 31 sierpnia na warszawskim stadionie PGE Narodowy. W walce wieczoru kibice zobaczą pojedynek finałowy turnieju w rzymskiej klatce, a wcześniej w klatce pojawią się także Tomasz Adamek, Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk czy Krzysztof Gonciarz.

