O której FAME FRIDAY ARENA 2 godzina rozpoczęcia gali FAME FRIDAY ARENA 2 dzisiaj 29.09.2023 gala FAME FRIDAY ARENA 2 kiedy o której GODZINA rozpoczęcia FAME FRIDAY ARENA 2

Zatkało nas po zobaczeniu, jak Boxdel schudł do walki z Jóźwiakiem! Zakulisowe zdjęcie szefa FAME MMA trafiło do sieci

FAME FRIDAY ARENA 2 karta walk kto walczy na gali FAME FRIDAY ARENA 2

Walka wieczoru: Boxdel - Jóźwiak 2

Kacper Błoński - Ostry

Wiewiór - Josef Bratan

Tańcula - Polak

Alanik - Dominik Zadora

Xayoo - Rafonix

Fagata - Brylantynka

Pasut - Zabielski

Piotr Lisek - Daro Lew

Mandzio - Karolek

Roger - Endi

Włodarze federacji FAME MMA nie kazali zbyt długo czekać swoim fanom na kolejne walki, do jakich dojdzie w oktagonie FAME. Zaledwie trzy tygodnie po ostatniej gali FAME 19, jaka odbyła się w krakowskiej TAURON Arenie, organizacja przeniosła się do Szczecina, gdzie będziemy świadkami aż 11 pojedynków na karcie walk FAME FRIDAY ARENA 2. Najważniejszym starciem jest oczywiście walka wieczoru Boxdel - Paweł Jóźwiak 2, do której Michał Baron niesamowicie schudł, jednak wcześniej czeka nas masa niemniej emocjonujących pojedynków.

Gala FAME FRIDAY ARENA 2 zaplanowana jest na piątek 29 września i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z gali FAME FRIDAY ARENA 2 dostępna będzie tylko za pośrednictwem PPV. Dostęp do gali można wykupić również poprzez specjalny link "Super Expressu". Wystarczy kliknąć TUTAJ. Ponadto, relacja na żywo z gali FAME FRIDAY ARENA 2 prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!

