Obrzydliwe zachowanie Francuzów po paskudnej kontuzji Mariana Ziółkowskiego na KSW. Parnasse wrzucił prześmiewcze wideo

To był ogromny dramat Mariana Ziółkowskiego. Gwiazda KSW od dawna szykowała się do pojedynku z Salahdinem Parnassem. Starcie miało odbyć się w kategorii lekkiej o pas, który należał do Polaka. Na początku Ziółkowski wypadł z pojedynku kilka miesięcy temu. Pojedynek przełożono na galę na Stadionie Narodowym. Wszystko wskazywało na to, że do walki dojdzie. Obaj zawodnicy byli już na obiekcie w Warszawie, ale w ostatniej chwili przed pojedynkiem podczas rozgrzewki "Golden Boy" doznał urazu.

Mamed Khalidov został zapytany o plany na przyszłość. Niepokojąca odpowiedź: My już schodzimy ze sceny!

KSW: Obrzydliwe zachowanie Francuzów po kontuzji Ziółkowskiego

Francuzi pojawili się w klatce KSW na Stadionie Narodowym. Marian Ziółkowski zwakował pas, a podwójnym mistrzem okrzyknięty został Salahdine Parnasse. Był on posiadaczem pasa tymczasowego kategorii lekkiej.

W klatce nie brakowało uprzejmości i zrozumienia. Mamy do czynienia ze sportem kontaktowym, w którym ryzyko urazów jest bardzo duże. Niestety, szacunek skończył się po kilku chwilach.

Tak Artur Szpilka będzie świętować triumf nad Mariuszem Pudzianowskim. O wszystkim opowiedział! Mordercze wyzwanie

Francuskie portale zaczęły publikować prześmiewcze przeróbki zdjęć Ziółkowskiego, któremu "wytatuowano" reklamy pampersów i leków na rozwolnienie. Sam Parnasse wrzucił wideo, na którym mężczyzna wchodzi do klatki i nagle upada. - Ziółkowski 20 minut przed walką - wyśmiał Polaka.

Encore sous le choc Marian 20 minutes avant le combat pic.twitter.com/8tVhcm49jN— Salahdine Parnasse (@SalahdineP) June 4, 2023

KSW Colosseum 2. Wyniki gal

Mamed Khalidov vs. Scott Askham - wygrana Mameda Khalidova przez nokaut w trzeciej rundzie

Marian Ziółkowski vs. Salahdine Parnasse - walka nie odbyła się z powodu kontuzji Ziółkowskiego

Artur Szpilka vs. Mariusz Pudzianowski - wygrana Artura Szpilki przez nokaut w drugiej rundzie

Paweł Pawlak vs. Tomasz Romanowski - wygrana Pawła Pawlaka przez techniczny w piątej rundzie

Arkadiusz Wrzosek vs. Bogdan Stoica - wygrana Arkadiusza Wrzoska przez poddanie w pierwszej rundzie

Michał Materla vs. Radosław Paczuski - wygrana Michała Materli przez nokaut w pierwszej rundzie

Roman Szymański vs. Valeriu Mircea - wygrana Valeriu Mircea'y przez niejednogłośną decyzję sędziów

Daniel Rutkowski vs. Adam Soldaev - wygrana Daniela Rtukowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Maciej Kazieczko vs. Leo Brichta - wygrana Leo Brichty przez niejednogłośną decyzję

Krzysztof Głowacki vs. Patryk Tołkaczewski - wygrana Krzysztofa Głowackiego przez nokaut w pierwszej rundzie

Sebastian Romanowski vs. Mariusz Joniak - wygrana Mariusza Joniaka przez większościową decyzję sędziów