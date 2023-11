Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z Mamedem Khalidovem! Nie do wiary, gwiazdor KSW bardzo się zmienił

to naprawdę on?!

To zdjęcie Radzikowskiego z ukochaną sprawiło, że internauci nie wytrzymali! Wszystko przez urodę kobiety

Serce pęka po tym, co spotkało Artura Szpilkę! W takiej sytuacji nikt nie chciałby się znaleźć, ogarnęło nas współczucie

Maciej Sulęcki mocno o Normanie Parke przed FAME: REBORN. „On się kończy, będzie go bolał łeb”

Do grudniowej gali FAME: REBORN pozostało już tylko kilkanaście dni. W łódzkiej Atlas Arenie dojdzie do kilku emocjonujących zestawień, bowiem na karcie walk nie zabrakło nazwisk, które rozgrzewają publiczność. Jednym z takich zawodników bez dwóch zdań jest Amadeusz "Ferrari". Przy okazji swoich kolejnych walk Roślik niejednokrotnie dawał show nie tylko na konferencjach, ale również w klatce. Tym razem przyjdzie mu się zmierzyć z Kornelem "Korem" Regelem, jednak podczas spotkania zawodników podczas programu "Face 2 Face" trener Mirosław Okniński nie zamierzał ukrywać, że Ferrari trenuje zbyt rzadko.

Mirosław Okniński nie gryzł się w język. Wprost powiedział to o Ferrarim na wizji

Kwestia omijania treningów przez Ferrariego przewija się przy okazji niemalże każdego jego pojedynku. Tym razem "Ulfik" oraz "Koro" również zastanawiali się nad tym, jak to jest z przygotowaniami Roślika do walki i w tym celu zadzwonili do jego trenera. "Łowca Skór" nie miał zamiaru ukrywać na wizji, że jego podopieczny przed najbliższym pojedynek wykonał tylko część zadań.

Okniński zdemaskował Amadeusza Ferrariego na wizji! Słyszała to cała Polska, trener niczego nie ukrywał

- Powiem tak… Na razie był na pieciu treningach. Uważam, że do walki takiej, która jest za chwilę powinien zrobić dużo, dużo więcej. Ja postrzegam to bardzo źle. - wypalił Mirosław Okniński na wizji podczas programu "Face 2 Face" przyznając przed całą Polską, jak wygląda kwestia podejścia Ferrariego do trenowania przed starciem z Korem.