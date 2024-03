Oleksiejczuk – Pereira o której godzinie? UFC 299 Oleksiejczuk – Pereira DATA i GODZINA Oleksiejczuk – Pereira o której?

Tak wściekłego Marcina Najmana nikt nie widział! "Cesarz" prawie rozbił barykadę i chciał dopaść Jacka Murańskiego, co za sceny

Oleksiejczuk – Pereira o której godzinie? UFC 299 Oleksiejczuk – Pereira DATA i GODZINA

W ostatnim czasie Michał Oleksiejczuk radził sobie ze zmiennym szczęściem – na pięć ostatnich walk dwie przegrał i trzy wygrał. Po raz ostatni pojawił się w klatce w sierpniu 2023 roku na gali UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie, na której pokonał Chidiego Njokuaniego. „Hussar” wygrał przez TKO w pierwszej rundzie i zgarnął bonus za występ wieczoru. Teraz jednak stanie do walki naprzeciw dużo bardziej doświadczonego zawodnika, Michela Pereiry.

Michel Pereira ma za sobą ponad 40 walk. 29 z nich wygrał, 11 przegrał, a dwie uznano za nieodbyte. Brazylijczyk z pewnością będzie bardzo groźny, bowiem jest na wysokiej fali wznoszącej, bo wygrał aż 6 ostatnich pojedynków! Po raz ostatni 30-latek wygrał w październiku 2023 roku pokonując Andre Petroskiego.

Walka Oleksiejczuk – Pereira odbędzie się na gali UFC 299 w nocy z 9 na 10 marca czasu polskiego. Polak powinien pojawić się w klatce około godziny 1:00 w nocy czasu polskiego. Gala będzie transmitowana na kanale Polsat Sport od godziny 0:00.